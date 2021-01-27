台灣經濟一片向好，出口亮麗、台幣強勁，上修GDP估值，真的是這樣嗎？今（27）日公布的110年1月消費者信心指數（CCI）調查，受到分項指標之一「物價水準」的強力拉升，出現總數走升，和近日國內疫情擴大不相符，也實際上透露出新的警訊。

台灣消費者信心指數（CCI）主辦單位中央大學台灣經濟發展研究中心指出，110年1月消費者信心指數（CCI）調查的總數為71.98點，與上月相較上升1.08點。和去年同期（109/1））相較，則下降13.32點。

CCI此次調查的六項分項指標，中大台經中心指出，有四項指標上升：物價水準、就業機會、投資股市時機、購買耐久財，即國人認為這四項在未來半年將走升。其中，物價水準走升，是從109年5月的35.25，反覆波動向上走升，來到今年1月的44.45，反映出民眾感受到隨著景氣好轉，物價也在持續上揚。

以國內油價為例，中油公告，國內汽油價格已連續第9週漲價，95無鉛來到26.6元。而且，受到不動產市場的熱絡，屋價一高再高，甚至優質股票價格隨著大盤破萬六，民眾大喊買不下手。

台經中心指出，1月CCI另兩項下降的分項指標：家庭經濟狀況、國內經濟景氣，本月調查結果分別為84.3點、86.8點，與上個月調查結果相較，分別下降0.6點、0.35點，顯示民眾有開始懷疑，景氣是否已到高峰？

至於「未來半年購買耐久性財貨時機」，中大台經中心指出，本月調查結果為112.05點，較上個月上升0.4點，民眾在先前買進汽車、3C消費品、房地產等之後，就是需要給付分期貸款，很難持續一再買進。

(工商 )