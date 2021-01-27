疫情期間的遠端上班上課與宅娛樂生活模式，激發了對其PC、伺服器與遊戲機晶片的需求，超微半導體（AMD）上季營收優於市場預期，且2021年營收展望樂觀。

惟超微周二盤後股價下跌0.98%，報93.78美元。

在周二一段交易時段，超微股價收漲0.62%，報94.71美元。

超微去年第四季營收年增53%，為32.44億美元，首度突破30億美元大關，且優於市場預期的30.3億美元。

淨利年增948%，為17.81億美元，相當於每股1.45美元。

經調整後，每股盈餘為0.52美元，優於市場預期的0.47元。

超微亦對本季提出強勁的營收預測，預估將介於31億～33億美元，並預期2021年全年營收成長37%，惟仍較2020年全年營收增長45%放緩。

該公司本季最大的亮點非企業部門莫屬，其上季營收年增176%、季增13%，達到12.8億美元。該部門銷售伺服器晶片，以及索尼PS5與微軟Xbox One等遊戲機使用的CPU和繪圖處理器。

超微將穩健的增長歸功於半客製化（semi-custom）銷售業務，並表示當前世代的索尼與微軟遊戲機需求強勁。超微並表示，旗下的伺服器晶片事業營收較前一季成長。

超微的PC處理器與繪圖晶片事業「Computing & Graphics」上季業績表現亦相當亮眼，營收年增18%，為19.6億美元。超微表示，這主要由處理器銷售成長所驅動。

該公司去年秋季推出新款處理器與繪圖晶片，且一直處於搶購一空的盛況。該公司表示其桌機CPU營收實現年增長，暗示其Ryzen CPU為了搶攻市佔，已經與英特爾展開激烈競爭。

過去一年來，超微股價上漲85%，除了半導體類股贏得投資人青睞之外，也因為在這段期間，超微在技術競賽上超越了英特爾。超微將製造業務外包給台積電等代工夥伴，而英特爾仍致力於自行製造最好的晶片，這使得超微可以取得更先進的5奈米晶片製程，生產出更緻密、更具效率的晶片。

去年10月超微宣布擬以350億美元收購賽靈思（Xilinix），該公司表示，這項交易可望如期在今年年底前完成。這項收購案料將為超微提供更多火力，在數據中心晶片市場上與英特爾一較長短。

(時報資訊)