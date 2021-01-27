美股財報季即將進入高峰，周二美股三大指數微跌，台股在昨天指數跌破10日線，今早仍由電子股領軍反攻，台積電(2330)早盤在平盤附近震盪，今日下午舉行法說會的聯電(2303)、聯發科(2454)上揚，NB代工的宏碁(2353)強攻漲停。台股今日早盤一度大漲178點至15837點，回到十日線及15800點之上，但逢高遇賣壓，漲點縮至百點以內。

美股財報周登場，微軟、蘋果、特斯拉等科技巨頭都將在本周陸續發布財報，聯準會也將在周三公布貨幣政策決議，投資人縮手觀望，周二美股三大指數微跌，標普500指數與那斯達克指數失守前一日創下的歷史收盤高點。周二收盤，道瓊工業指數跌22.96點或0.07%，為30,937.04點，盤中一度上漲逾150點。標普500指數跌5.74點或0.15%，為3,849.62點，盤中一度改寫歷史高點。那斯達克指數跌9.93點或0.07%，為13,626.07點。

美股周二費半指數跌幅1.54%最大，台積電ADR下跌2.97%，聯電ADR下跌2.75%，但今早台積電止跌回穩，聯電一度強漲逾2%；鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等電子權值股續強，電子股帶動台股止跌，但上檔10日線以及15800點之上仍有逢高獲利了結賣壓。

台股今日由台積電震盪，跌幅相對縮減，台積電今日股價有機會中止連續三天的下跌，仍是台股能否止跌的重要關鍵。

台股周二跌落十日線，亞股周二幾乎全盤皆墨。今日早盤亞股全數止跌反彈，後續仍看美股財報周以及美股表現。

(時報資訊)