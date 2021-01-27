現今人人有手機、處處有網路，而寒假到了，學生不用上學，可能因此每天沈迷於網路，身心健康受到傷害。教育部鼓勵家長可於「教育部網路守護天使」網站下載電腦版或手機版防護軟體，協助孩子在瀏覽網路時避免接觸到不當內容。

孩子接觸3C產品的年齡有提早的趨勢，家長也習慣在許多場合提供孩子智慧型手機使用。寒假來臨，教育部特別提醒家長，可以從「陪伴」、「瞭解」及「保護」三方面來教育孩子合理、合宜、合法地使用網路。

在陪伴方面，家長可和小孩一起討論上網應該注意的事項，從旁指導及教育孩子網路使用的正確觀念，例如透過網路作為訊息交換工具時，應留意就算有「收回」或「刪除」功能，網路訊息一旦傳送出去，都有可能被備份或不斷轉傳。因此，透過網路傳送訊息、照片及影片時都應該先想想。

家長也應該多瞭解孩子上網的目的及需求，因為孩子上網常伴隨著同儕的交流、聯繫情感以及蒐集學習相關資料，家長可以增進自己運用資訊工具的能力，並適度地開放孩子使用網路，有助於增加親子間的關係。

在保護部分，現今的3C產品大多內建相關監護功能，例如Android系統有提供家長監護功能，iOS系統也有內容與隱私權限制設定。家長可先設定相關的保護功能，再將手機或平板給孩子。透過監護功能，可以設定允許使用的時段以及時間長短，也能避免孩子在使用網路時接觸不當內容及資訊，不論是哪一種作業系統的手機和平板，其內建監護功能一經設定就僅能使用符合的相關分級範圍。

另外，教育部與趨勢科技攜手合作，打造網路守護天使2.0「PC-cillin家長守護版」，協助孩子在瀏覽網路時避免接觸到不當內容，更因應時代需求增加時間管理功能，教育部也鼓勵家長可於「教育部網路守護天使」網站（nga.moe.edu.tw）免費下載電腦版和手機版，透過科技的輔助孩子養成3C產品使用時間管理及正確的使用行為。

(中時 )