新北市新泰塭仔圳市地重畫案，共分為二大區開發，第一區總發包金額96億元，歷經3次招標，最後由榮工工程得標，並於今年1月中旬完成簽約，預計將在月底陸續進場動工，進行民眾自動搬遷點交等前期作業。

塭仔圳市地重畫位在新北市新莊、泰山區交界，規畫198公頃住宅區、48公頃商業區、4公頃產業專用區、公園綠地67公頃、2.8公頃醫療服務用地。第一區工程分為1-1區與1-2區，1-1區面積約136.7公頃、1-2區面積約134.7公頃，合計發包金額為96億。

新北市地政局表示，榮工工程前身是榮工處，成立於1956年，並於2009年完成民營化，持續承攬許多政府建設，包含國道六號公路、高雄捷運工程以及近期正在施工的三鶯線捷運系統工程等，工程量能相當穩定。

地政局長康秋桂表示，第一區重劃工程將配合自動搬遷情形開始進場，請地上所有權人配合自動搬遷期限，於今年9月前內將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出登記，逾期未搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。

(中時 )