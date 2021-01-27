國內疫情情勢緊張，蔡英文總統今天下午1點半將在民進黨中常會召開前，針對防疫發表談話。此外，民進黨台北市黨部主委31日投票在即，民進黨表示，將遵照社交距離規定，投票當天現場落實防疫措施，以避免群聚而增添防疫之風險。

部桃擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，蔡英文今天下午將公開宣導各項防疫措施並對國人信心喊話。

此外，針對週末（31日）台北市黨部主委投票防疫規劃，民進黨發言人顏若芳今（27）日指出，去年黨職人員選舉投票時，民進黨已有相關防疫配套措施。中央黨部也會請台北市黨部辦理投票作業時，必須遵照中央流行疫情指揮中心有關防疫與社交距離之規範，並參照中選會辦理投票防疫措施建議，做好事前宣導，投票當天現場落實防疫措施，依照去年經驗，以避免群聚而增添防疫之風險。

顏若芳表示，依照過去投票經驗，2019年1月民進黨黨主席補選時有兩位候選人，國內投票率16.76％，台北市投票率約23％。這一次台北黨部主委選舉為同額競選，且只有台北市進行投票，加上疫情的因素，投票率應會降低。

顏若芳表示，1月31日投票選舉人數為17,586人，全市規劃設置12個投開票所，投票率若預估為15％，投票時間8小時計算，每個投開票所每小時平均的人流約為27人。這樣的人流遠不如一般超商，選務工作可以做好防疫準備，不至於產生群聚問題。

(中時 )