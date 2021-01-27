一部最近才上映的英國紀錄片，除了揭露武漢醫生坦承在新冠肺炎疫情爆發之初，大陸官方要官員噤聲、對外隱瞞疫情外，也在片中大讚台灣的防疫表現，指出信任以及政府為這場「疫戰」準備了20年，是台灣防疫成功的關鍵。

英國獨立電視台（ITV）19日晚間播映有關新冠疫情的紀錄片「大爆發：震撼世界的病毒」（Outbreak: The Virus That Shook The World，暫譯），片中除了錄下武漢醫生坦言，在新冠肺炎疫情爆發之初就知曉、「毫無疑問」這個新冠病毒會人傳人，但在醫院會議上被告知不要對外聲張，「省籍領導告訴醫院不要說實話」，揭露大陸官方對世界隱瞞疫情等證據。

片中也出現台灣場景，讚賞台灣的防疫表現。在片尾最後一分鐘，倫敦大學學院（University College London）病毒學家皮萊（Deenan Pillay）指出，對抗新冠疫情，需要信任及集體意志，那些在抗疫方面做得很好的國家，都是那些人民清楚知道該如何行動以抑制疫情的國家。

影片接著出現台灣街頭場景，指出台灣擁有2,400萬人口，至今只有7人因為新冠肺炎喪命，沒有實施過封城等大規模限制措施，2020年GDP成長預測為2.5%。

影片後續也出現倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）教授麥基（Martin McKee）的談話，他說自2003年爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情以來，台灣就建立由中央統籌的防疫中心，因此能夠快速因應疫情爆發，他說，台灣基本上已經為這場新冠疫戰準備了至少20年。

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文章來源：Wuhan medics are secretly filmed admitting they were told to LIE and that they KNEW coronavirus was deadly and spreading between humans before China told the world

(中時新聞網)

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