定位與無線通訊技術與服務的全球領導廠商u-blox宣佈推出ALEX-R5，這是一款把低功耗廣域網路（LPWA）和全球導航衛星系統（GNSS）技術整合到超精巧系統級封裝（SiP，system-in-package）外形尺寸的微型蜂巢式模組。ALEX-R5包含u-blox完全自行設計的硬體元件，是以安全的UBX-R5 LTE-M/NB-IoT晶片組平台為基礎，並結合了立即可用的Secure Cloud功能，以及具備優異定位精準度的u-blox M8 GNSS晶片。

歸功於它的SiP封裝設計，u-blox ALEX-R5的主要優勢是僅僅14x14 mm的微型尺寸。相較於功能相同的SARA-R5模組，尺寸縮小了一半。如此精巧的外形尺寸，使其非常適用於尺寸受限的應用。

就ALEX-R5提供的特性來看，雖然它尺寸小巧，然而完全無損於它的優異效能。其23 dBm的蜂巢式傳輸功率可確保終端裝置在所有訊號條件下均能有效運作，即使是在小型基地台邊緣、地底下或其他惡劣環境中也是如此。此外，專用的GNSS天線介面可實現u-blox M8 GNSS晶片完全的獨立及同時運作，其效能與獨立式u-blox M8模組相同。u-blox IoT定位即服務 （u-blox IoT Location-as-a-Service）搭配CellLocateR和AssistNow（線上、離線和自主模式）則又更進一步增強了定位效能。

ALEX-R5已針對對功率敏感以及電池供電的應用進行了最佳化設計，可解決穿戴式裝置和連網醫療裝置等尺寸受限等應用的常見痛點。它是透過u-blox UBX-R5和UBX-M8晶片組的低功耗模式，並提供使用者不同選項，藉由採用GNSS Super-E模式，以進一步平衡功耗和效能。

ALEX-R5的強固型SiP結構非常適用於惡劣環境，因為一般模組通常無法在潮濕或振動環境中正常運作。ALEX-R5具備第三級的濕度敏感度（MSL 3，moisture sensitivity level 3），可減少處理和裝置生產的複雜性。

透過自行掌握所有的技術組成構件，並擁有完整的硬體和軟體解決方案，u-blox可確保元件的長期供應，並提供整個平台 ─ 甚至涵蓋至晶片組層級 ─ 的使用壽命支援。支援IoT安全即服務（IoT-Security-as-a-Service）的Secure Cloud功能，是以內部、硬體式安全元件為基礎，可實現專為LPWA裝置設計的輕量級預共享密鑰管理系統。

ALEX-R5為客戶提供了IoT裝置和解決方案的前瞻性設計，因為只需對已部署的裝置進行軟體升級，便能與5G網路相容。此作法可協助客戶隨著行動業者推出5G網路，無縫接軌移轉至下一代蜂巢式技術。ALEX-R5 SiP工程樣品將於2021年第一季開始供應。

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