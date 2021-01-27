全球領先的高效能感測器解決方案供應商ams（艾邁斯半導體）推出CSG影像感測器系列，協助製造商開發可在非常高的幀速下實現更高解析度的工業視覺設備。新型CSG14K和CSG8K感測器分別以標準的1或1/1.1光學格式提供，使工廠作業人員能夠在高速環境下更有效偵測出瑕疵品，在提高產量的同時提高品質。

CSG14K是一款全局式快門(Global Shutter)影像感測器，結合了13.8M像素的銳利解析度和高速操作：在10位元全解析度模式下，該感測器可以以140幀/秒（fps）的驚人最高速率擷取影像，在12位元模式下為93.6fps。 CSG8K在8M像素全解析度情形下，在10位元模式更可達231fps的高速，在12位元模式下可達到155ps的高速。兩種產品都是全局式快門感測器，它們執行真正的相關雙重取樣（true-CDS），以擷取沒有運動偽影的快速移動物體的清晰影像。

在標準格式下結合高速和高解析度表現，使CSG影像感測器成為工業、安全和智慧運輸系統（ITS）市場以及視訊廣播應用的最佳選擇。在PCB組裝等工業應用中，CSG感測器提高的影像品質和幀速率使自動光學檢查（AOI）相機能夠比以前更快，更可靠地發現瑕疵，例如缺少或錯誤安裝的電子組件。

感測器具有多種用途，可以在六種模式下操作，包括像素合併模式。在逐行掃描或視窗模式運行時，在全解析度下，有效幀速可以比特定的標稱速率高出許多。

ams CMOS影像感測器業務部門行銷經理Peter Vandersteegen表示，AOI是現代工廠品質控制流程中至關重要的一部分。通過提供快速的幀速和更高的解析度，CSG影像感測器為工業相機製造商提供了一種輕鬆升級產品效能的方式，並進而協助其客戶提高產能、產量和品質，而且所有這些都依循標準光學格式。

即使在嚴苛的條件下，CSG系列感測器也可提供出色的影像品質。它們是首批享受像素設計優勢的產品，該設計以其低雜訊和高靈敏度，高動態範圍以及在HDR模式下運作感測器的能力而著稱。這些特性使CSG14K和CSG8K全局式快門感測器即使在昏暗的光線下也能產生清晰、細膩的影像。

CSG感測器具有Sub-LVDS資料介面，就像ams CMV系列影像感測器一樣。兩種感測器均提供20mm x 22mm LGA兩種封裝選擇，具有相同的尺寸和接腳排列，並且與軟體相容。 CSG14K的縱橫比為1：1，非常適合用於C型安裝的29mm x 29mm工業相機。 CSG8K具有16：9的寬高比，適用於視訊輸出。

由於這些感測器共享一個通用的硬體平台和通用的介面，因此相機製造商可輕鬆在單一硬體設計上規劃出多種差異化產品，進而可輕鬆地以較低開發成本滿足客戶對速度、解析度和寬高比例等不同偏好。

(工商 )