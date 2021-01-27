企業雲端運算領導者Nutanix近期發布《全球企業雲指數調查》中針對醫療產業的調查報告，探討醫療機構採用私有雲、公有雲和混合雲的情況。調查結果顯示醫療產業的兩大數位發展趨勢：超過三分之二（70％）的受訪者表示在新冠肺炎疫情爆發後，組織內 IT 團隊的發展被更具策略性地看待；此外，疫情加速下的數位轉型浪潮亦引領醫療產業的未來。

隨著全球疫情延燒，醫療機構持續尋求能夠有效應對疫情快速發展的技術解方，以協助遠距工作、遠距醫療，以及持續增加的病患數量，相關組織進而轉向能符合其業務需求以及數位轉型的 IT 解決方案。考量到數位轉型的重要性，醫療機構相較於其他產業更願意採用混合雲的 IT 模式，有 95％ 的受訪者認為混合雲是理想的部署選擇。

時至今日有超過半數的醫療機構受訪者已擴大公有雲（56％）和混合雲（51％）的使用，亦有近五成（46％）受訪者增加私有雲投資，以協助員工在遠距工作時可以快速存取 IT 資源。儘管已有高達 77％ 的受訪者在疫情前有遠距工作經驗，疫情爆發後，曾遠距工作的比例已竄升至 93％。

Nutanix 醫療產業雲指數報告的其他重點包括醫療機構的未來取決於傳統資料中心除役。許多醫療機構尚在使用傳統且非雲的資料中心（27％），遠高於全球其他產業的 18％。但在未來五年內，醫療機構計劃透過減少（約21％）傳統資料中心數量和增加（約32％）混合雲部署來縮小此差距。

醫療機構透過超融合基礎架構來達成 IT 現代化並逐漸轉移至混合雲。超融合基礎架構（以下簡稱HCI）通常被視為混合雲基礎架構（未來十年的HCI）的基礎，透過大幅減少建構私有雲軟體定義基礎架構所需要的時間以加速雲的採用，同時也提供雲技術的可伸縮性。大約 64％ 的醫療機構受訪者表示已經完全或正在部署 HCI，比例遠高於其他正在使用或部署 HCI 全球受訪者的 50％。

安全性、隱私性和合規性對醫療機構的數位轉型帶來重大挑戰。相較於全球的五成受訪者，醫療機構受訪者中有高達 58％ 的比例將資訊安全視為數位轉型帶來的重大挑戰。此外，與其他任何產業相比，對醫療機構受訪者而言，成本控制（45％）和業務連續性（45％）也極其重要。

隨著醫療產業快速進化，成本優勢將成為醫療機構發展 IT 基礎架構部署的主要因素：包括醫療機構在內的所有產業均表示，符合安全、隱私及合規優勢的解決方案對基礎架構的決策極為重要。

Nutanix 的醫療策略專家 Cheryl Rodenfels 表示，疫情後驅使之下，醫療機構正處於加速數位轉型以滿足患者和醫護人員需求的關鍵階段儘管 IT 負責人同意混合雲部署是數位轉型的關鍵推動力，但醫療機構仍需要訂定明確的 IT 解決方案，在將資訊安全與成本效益列為首要考量的前提之下，以協助各機構從投資 HCI 驅動的私有雲轉換到有效串接公有雲與私有雲部署的過渡時期。

(工商 )