2021年首次的Fed利率決議即將在28日凌晨到來，人民幣兌美元中間價27日升182點，報6.4665，上一交易日為6.4847。

離岸人民幣27日早一度高見6.4621，現報6.4674。在岸人民幣現報6.4607。在岸人民幣上一交易日官方收盤價為6.4756，夜盤收報6.4635。

路透此前推算，27日人民幣中間價變動中，有約91點上漲反映市場供求影響，另有約93點上漲反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數。

(工商 )