美國新任總統拜登就任總統後，立刻簽署多項行政命令，包括美國重新加入巴黎氣候協定，終止退出世衛組織程序等，將深化ESG相關投資主題火熱程度；再加上近期國內外疫情有升溫趨勢，預料將帶動雲端以及線上業務的需求大增，法人表示，「ESG」從選修變必修。

瑞銀資產管理總經理焦訢認為，美國氣候變遷政策轉向後，將強化原本便受重視的ESG概念，進一步強化ESG從選修變必修的投資商品。隨著國內外疫情都有加溫的趨勢，將進一步強化雲端以及線上業務的需求。根據全球資金流動追蹤機構EPFR公佈的統計數據顯示，具備ESG概念的股票基金及社會責任投資（SRI）概念的股票基金，於2020年淨流入1687.4億美元，創下新高紀錄，較2019年的633.4億美元，成長高達166％。

焦訢預期，在各國政府積極推出政策襯托，加上新冠肺炎疫情衝擊下，ESG投資議題更蔚為主流，預期2021年永續投資概念基金將持續成長，預料至2036年ESG相關基金規模預計將大幅成長至150兆美元。在市場具備實質的需求下，焦訢認為這將為ESG相關概念股的走勢，提供強有力的支撐。

焦訢以美國為例指出，轉型為低碳經濟已經是各國政府的共識，目前佔全球45％ GDP的經濟體（包括歐洲、日本、英國、中國等）的目標是：2050年以前達成淨零碳排放量。美國是僅次於中國的全球第二大碳排放國，佔全世界總排放量約15％，所以美國這次重返巴黎協議，對於遏止全球全球快速暖化之目的，能發揮極大的效果。

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金產品經理張婉珍也表示，拜登當選使美國重新聚焦氣候政策並提倡再生能源，激勵具備拜登氣候政策概念的綠色能源股價，表現遠遠優於傳統能源類股，這個表現分化程度，在拜登當選以及疫情爆發後變得更為明顯。

張婉珍指出，觀察到各種ESG指數，例如MSCI 全球社會責任投資與ACWI指數，在過去5年間的表現，甚至比MSCI世界指數要高出10個百分點。已有充分證據顯示，管理良好的公司，其ESG評分較為理想，而且長期表現優於大盤，未來ESG投資趨勢將更加明顯，更會是今年的投資顯學，因此若遇有股價因漲高拉回，都是逢低進場布局的時機，畢竟今年各國貨幣政策都持續寬鬆，投資市場上檔的空間將大於拉回的空間。

(工商 )