華新麗華27日開盤，受到原料持續上漲，包括鎳、鉻、錳、鉬、碳鋼廢鋼等原料行情，及考量2月年假、市場去化速度影響，適度反映成本，決定調整二月份盤元牌價如下：304系列調漲6元/kg204系列調漲4元/kg400系列調漲3元/kg316系列調漲8元/kg

(工商 )