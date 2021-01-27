華新麗華27日開盤，受到原料持續上漲，包括鎳、鉻、錳、鉬、碳鋼廢鋼等原料行情，及考量2月年假、市場去化速度影響，適度反映成本，決定調整二月份盤元牌價如下：304系列調漲6元/kg204系列調漲4元/kg400系列調漲3元/kg316系列調漲8元/kg

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(工商 )

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