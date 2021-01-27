華新麗華2月不銹鋼盤元價格大漲 每公噸漲3,000～8,000元 11:042021/01/27 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新麗華27日開盤，受到原料持續上漲，包括鎳、鉻、錳、鉬、碳鋼廢鋼等原料行情，及考量2月年假、市場去化速度影響，適度反映成本，決定調整二月份盤元牌價如下：304系列調漲6元/kg204系列調漲4元/kg400系列調漲3元/kg316系列調漲8元/kg 兒童新樂園觀光環境獲獎 推限時優惠 2人同行第2人可享半價優惠 鋼廠春節產線不同調 燁輝火力全開、中鴻年後衝刺 (工商 ) #調漲 #kg #華新麗華 #盤元 #年假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－元大證券 貿聯 短多買盤追價 04:102021/01/27 證券．權證 熱門股－晶技 產能滿載首季不淡 04:102021/01/27 證券．權證 瑞銀降評面板雙虎、目標價：友達15.5 群創13.8 04:102021/01/27 證券．權證 年關將至 台指期轉弱 04:102021/01/27 證券．權證 DRAM價揚 模組廠營運旺 04:102021/01/27 證券．權證 操盤心法－強勢股轉弱，大盤震盪調整後再攻 04:102021/01/27 證券．權證 兩大利多 聯詠今年營收拚千億 04:102021/01/27 證券．權證 1分鐘讀財經》外資狂倒貨提款 半導體市值2天大減兆元 08:112021/01/27 財經 台灣權王－電動車夯 胡連、和大催油門 04:102021/01/27 證券．權證 聯電 啟動調薪、徵才千人 04:102021/01/27 財經要聞 台積電狹盤 金融股接手 台股反彈百點 09:242021/01/27 財經 財經熱門新聞 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 高盛因一馬公司醜聞花逾1400億與各國和解 CEO罰扣薪2.8億 - 財經 留學生大撤退 3年將少賺4000億 澳擬出殺手鐧拚了 - 財經 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 無視聯合國數據 美鷹派專家：外資會持續退出大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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