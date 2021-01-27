去年TAIWAN SUZUKI繳出9765台銷售佳績，除了默默致力於深耕台灣市場，陸續導入IGNIS、SWIFT、SWIFT Sport等戰力堅強的小改款產品，同時也積極針對旗下展間進行硬體設備的整裝。日前，TAIWAN SUZUKI與大台中銷售伙伴尚立汽車攜手宣布，全新整裝的北台中展示中心正式開幕，展現深耕中台灣的決心。

TAIWAN SUZUKI董事長鈴木忠臣表示，尚立汽車為SUZUKI正式授權的大台中經銷商，自2010年8月成立至今，一直是SUZUKI頗為倚重的經銷伙伴。透過尚立汽車橫跨北屯、南區、豐原、沙鹿健全的據點網絡，讓大台中地區的消費者都能夠享受到新車銷售、售後保養維修等完善的服務內容。

SUZUKI尚立汽車北台中所整裝啟用，尚立汽車總經理吳進義（左起）、尚立汽車董事長洪堯堂、TAIWAN SUZUKI董事長鈴木忠臣、TAIWAN SUZUKI協理潘瀅仁共同出席活動，小改款SUZUKI SX4同步亮相。（TAIWAN SUZUKI提供）

尚立汽車董事長洪堯堂說，北台中營業所成立10週年，最初為了提供消費者有最好的購車環境，即以進口車展間的規格打造一座大型的展間，讓消費者可在最舒適、無壓迫感的環境下賞車、購車，趁著十周年進行整裝，希望能透過完善的軟硬體設備、良好服務品質，以及便利的地理位置等多方優勢下，帶給在地車主更為全方位的服務品質。

(中時 )