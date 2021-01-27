衛福部桃園醫院爆發群聚感染，是否封院引發討論，讓2003年因SARS封院的和平醫院再掀論戰。立法院長游錫堃昨談及當年擔任行政院長時，和平醫院要封院前並不知情。馬英九辦公室反駁，「公文俱在，游院長怎好意思甩鍋？18年後說不知道，院長是當假的嗎？」對此，游錫堃今罕見動怒表示，這樣講太沒有良心，要求馬英九自己出來面對，不要派人隨便講一講，如果要硬拗，他將會公開手邊的資料。

針對當年SARS期間和平醫院封院，游錫堃昨表示，事前馬英九都沒有跟他報告，他完全不知情；前總統馬英九辦公室反駁，表示當年是「中央下令，地方執行」，並強調游講話才真正要憑良心，不要搞不清楚狀況亂講，貽笑大方。

對此，游錫堃今再表示，他手邊有很多資料，不要再講了，越講只會越漏氣，知道馬前總統個性的人都知道，如果義正嚴辭、理直氣壯，本人就會出來回應，呼籲馬英九自己出來面對，不要隨便派發言人出來講。

游錫堃說，當年和平院區封院前一天是行政院會，馬英九沒有向他提到封院決定，直到得知封院消息就緊急處理，協調國防部松山醫院變成專屬醫院，協助分散病患隔離，並成立國家級抗疫中心，做事情很快。

游錫堃還提到，2003年因為疫情，海關卡很多民營企業進口的口罩不領，因此宣布限定48小時領貨，否則就徵收，各項措施讓台灣僅46天就被WHO解除旅遊警示，當年很多SOP現在都被採用，只是考量疫情嚴峻都沒有去提，因為不希望造成政治口水。

游錫堃強調，當年他幫馬市府解決多少事情，封院後還找馬到官邸，有什麼困難全部幫忙解決，也沒有對外透露消息，所以要有點良心，希望馬前總統出來講點化，如果還要硬拗的話，他就會把當年的資料拿出來。

(中時 )