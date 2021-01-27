美國前總統川普在新冠肺炎疫情爆發以來，戴口罩的次數少之又少，也不鼓勵民眾戴口罩，引發各界詬病。一項針對美國人的調查顯示，當戴口罩的意願提高，有效病例再生數會下降、社區傳播的程度也會降低，而意願高的州多為支持民主黨的州。美國總統拜登日前上任，推動100天口罩令，學者相信美國的疫情將下降，過去共和黨州、民主黨州意識形態不同而產生的差距也會縮短。

公衛學者郭芳廷今於「新冠肺炎防疫科學線上直播」表示，去年6月23日-7月23日之間，一項針對全美國37萬8000人戴口罩的意願調查顯示，戴口罩的比率和社區傳播呈負相關。願意戴口罩的比率提高，有效病例再生數會隨之下降，社區傳播的程度也會降低。

該調查顯示，當民眾回覆「非常可能」戴口罩拜訪親朋好友和到超市的比例落在0-28.6％，有效病例再生數的中位數將落在1.1左右。當回覆「非常可能」的比例落在45.3-100％，有效病例再生數的中位數則降至1左右。

郭芳廷表示，若將該調查結果以地圖呈現，顏色越深的地方，戴口罩的比例越低。戴口罩意願高、顏色淺的地區深色的集中在美國東岸、西岸還有主要的大城市，中部地區意願普遍偏低。若比較去年美國總統大選結果，可以看見支持共和黨的州，戴口罩的意願比較低，支持民主黨的州，戴口罩的意願則較高。

美國總統拜登1月上任後，推動100天戴口罩挑戰，盼藉此降低病毒的傳播，並要求聯邦政府的人都要戴口罩並保持社交距離。台大公衛學院教授陳秀熙表示，相信這個政策上路後，美國的疫情一定會降低，且會打破兩黨支持州因意識形態不同造成的落差，且美國在疫苗供應後，因政治產生的區域差別也會越來越不明顯。

(中時 )