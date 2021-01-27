多倫多藍鳥隊持續補強陣容，大聯盟官網今（27）日報導，前運動家隊游擊手西曼（Marcus Semien）將以1年1800萬美元的價碼轉戰藍鳥。不過他可能要改守二壘，就像他升上大聯盟的前兩年一樣，當時他是在芝加哥白襪隊，2015年轉到運動家才鎮守游擊大關。

30歲的西曼在2019年打出生涯年，出賽162場全勤，繳出打擊率2成85、全壘打85支、92分打點的成績單，在美國聯盟年度MVP票選排名第3，僅次於天使隊卓奧特（Mike Trout）、太空人隊布瑞格曼（Alex Bregman），表現令人刮目相看。

去年縮水球季西曼的成績卻明明顯退步，出賽53場，打擊率僅2成23，另有全壘打7支、打點23分，球季結束後未獲合格報價而成為自由球員，藍鳥隊用1800萬美元的價碼簽下他，相當接近大聯盟去年的合格報價，期待他能恢復2019年的水準。

西曼加入後藍鳥內野陣容更加整齊，游擊手應該還是22歲的畢謝特（Bo Bichette），21歲的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）守一壘，25歲的畢吉歐（Cavan Biggio）守二壘，三人都是前大聯盟名將之子。西曼可能要擔任工具人或守二壘，畢吉歐改守三壘，但這對西曼而言應該不困難。

(中時 )