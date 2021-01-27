歐盟在周二批准了一項新的歐洲電動車(EV)電池生產計畫，將對BMW、特斯拉(Tesla)等公司的電池生產提供政府支援，以協助歐盟抵抗和刪減對中國的進口依賴。

歐盟該第二個電池生產創新計畫有29億歐元(約35億美元)，前一次的計畫為2017年的歐洲電池聯盟計畫，為支持從化石燃料轉向新能源。

德國經濟部發言人對該延續到2028年的計畫表示，第二個電池聯盟計畫將包括來自12個成員國的42家企業，包括BMW和特斯拉；德國和其他國家將開發有競爭力、創新和環境友善的電池，將帶動大規模私人投資，以及超過1萬個就業機會。

已簽約加入計畫的企業還包括飛雅特克萊斯勒汽車、法國化工公司Arkema、奧地利化學廠Borealis、比利時化工集團索爾維(Solvay)、Sunlight Systems、義大利智慧能源公司Enel X。

中國目前占全球鋰電池生產產量的約8成；歐盟表示，預計在2025年將達到自給自足。

該計畫的資金將來自法國、德國、奧地利、比利時、克羅埃西亞、芬蘭、希臘、波蘭、斯洛伐克、西班牙和瑞典。歐盟表示，另外將吸引約90億歐元的私人投資。

歐洲電池創新計畫將涵蓋了原料萃取、設計、生產，到電池回收和處置。

(時報資訊)