封測廠力成(6239)法說會報喜，除看好邏輯需求暢旺將帶動今年營運維持成長，並重申致力轉型全方位封測廠決心，降低受記憶體市況波動影響程度。投顧法人認為力成持續轉型，今年獲利成長動能優於營收，目前評價偏低，維持「買進」評等、目標價120元不變。

力成近期股價震盪走揚，今（27）日在法說會報喜帶動下開高穩揚，上漲3.48％至104元，早盤維持約2.5％漲幅，領漲封測族群，續處半年波段高點區間。三大法人上周合計買超達1萬5426張，但本周迄今調節賣超3025張。

展望今年營運，力成執行長謝永達預期，受季節性因素、記憶體庫存調整及工作天數較少影響，首季營收將較去年第四季微降，但可望自3月起回升。在邏輯業務動能續旺、記憶體業務持穩下，今年展望仍正向，預期營運可望維持成長。

謝永達指出，邏輯業務上半年成長續強，對凸塊及覆晶封裝營收貢獻至5月有望超過5成，記憶體業務需求則將自3月起回升。固態硬碟（SSD）、系統封裝（SiP）、SIM等全年需求樂觀、可望顯著成長。去年回溫幅度受限晶圓供應的車用市場，上半年亦可望顯著回溫。

力成董事長蔡篤恭認為，今年仍以邏輯業務成長動能最強，記憶體業務整體狀況亦算OK，其中，Flash業務今年持續看好，至於DRAM因標準、行動、消費性及繪圖型等應用展望不同，相對較保守看待。公司去年資本支出約150億元，今年預期維持往年水準。

蔡篤恭指出，力成致力扭轉偏重記憶體業務形象，目標使記憶體業務貢獻降低、將邏輯貢獻提升達6～7成。因應邏輯需求暢旺、智慧手機及繪圖記憶體需求下滑，去年第四季將超過700台記憶體封測用打線機調整轉為邏輯封測使用，預計2月可完成調整。

投顧法人認為，力成去年第四季雖受新台幣強升逆風，使獲利表現遜於前年同期，但受惠產品組合優化，帶動毛利率及獲利表現優於預期。預期今年邏輯業務可望成長達雙位數、記憶體業務成長個位數百分比，使力成今年營收繳出高個位數成長。

投顧法人指出，力成持續營運轉型、策重邏輯業務發展，預期今年營收年增率將逐季回升，且邏輯及記憶體業務均同步成長。由於邏輯業務毛利率較高，看好獲利可望成長達雙位數百分比、動能優於營收，目前評價偏低，故維持「買進」評等、目標價120元不變。

(時報資訊)