雙城傳出以1年1050萬美金合約簽下前天使隊的游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons），他曾是4屆游擊金手套得主，加入後雙城的內野陣容再升一級，代表剛拿到雙城小聯盟合約的台灣選手林子偉競爭難度也提高。

根據《ESPN》報導，可以被稱為棒球史上最出色游擊手之一的西蒙斯將轉戰雙城，他今年31歲，過去效力勇士時拿到2屆國聯金手套，之後轉戰天使再拿2座，在生涯防守WAR高達26.6，生涯出賽1060場，平均打擊率2成69、67轟、406打點，去年則因為腳踝傷勢僅出賽30場，打擊率2成97。

《ESPN》寫道，雙城陣中原本的游擊手普蘭柯(Jorge Polanco)將因此轉戰二壘防區，另一名內野手阿拉耶茲(Luis Arraez)則可能成為工具人角色，林子偉過去除了一壘沒有機會上場守備以外，在大聯盟其他位置都成有出賽紀錄，去年連投手、捕手都上場過，實為「超級工具人」，但要在競爭者眾的情況下殺出一條血路，需要更多努力。

(中時 )