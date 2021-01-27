從今年1月1日開始，台灣已經正式開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，有大陸網友擔心，含萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(27日)表示，大陸海關將嚴查自台灣進口的豬肉製品。

朱鳳蓮表示，大陸方面注意到，導致近期有一些大陸網友擔心台灣用美國萊豬製作的肉製品會流入大陸市場，是因為台灣個別網民提出的一些惡毒的想法。

朱鳳蓮指出，為了保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時因為台灣地區有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

朱鳳蓮強調，為了防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。已有海關從寄往大陸的郵包、從台灣入境大陸的旅客行李中查獲一些肉及其製品、含肉食品、含肉調味品等，比如肉鬆、豬肉脯等，這些都已經按照相關的規定處理。大家不用擔心，這些是進不來大陸的。

朱鳳蓮表示，如果大陸消費者發現市場上有來自台灣地區的肉類產品，可以向當地監管部門反映，也請廣大消費者通過正規管道購買進口肉類產品。

(中時 )