工業電腦龍頭研華（2395）智能無線工業邊緣匣道器解決方案成功取得台電認證，未來可與台電配電級再生能源管理系統銜接，以邊緣通訊運算來實現再生能源可視化，達成智慧能源調度管理。

根據政府於2017年頒布的新綠能政策，「2025年實現再生能源占比達20％、天然氣50％、燃煤30％的發電結構，且能穩定供電。」綠色能源將是未來驅動經濟發展的新引擎，而能源轉型需要仰賴智慧電網來穩定供電。

研華邊緣整合解決方案ECU1251（台電版），符合台電要求的DNP 3.0通信協定格式及台電配電級再生能源監控設備試驗規範認證，並搭配研華自有的設備診斷與智能管理機制，可配合台電配電級再生能源管理系統DREAMS執行遠端太陽光電發電系統案場即時發電量訊息與調控，以提高電網與再生能源併網強韌能力。

研華ECU1251(台電版)智能工業邊緣匣道器提供包含Modbus等多種介面，2個獨立網口與4個RS-232/485，可支援DREAMS設備管理RESTful API，除了可採用DNP 3.0數據上傳到DREAMS平台，並可支援多款太陽能變流器。透過DREAMS管理系統進行發電量及電壓品質監控，可降低再生能源併網系統衝擊，維持良好的供電品質。

研華表示，公司一直以來致力實踐「智能地球推手」的企業願景，藉由物聯網技術升級節能、儲能與智慧系統整合，助力達成減碳目標，共同打造能源安全與環境永續。

(工商 )