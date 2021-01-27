富時羅素擬將中廣核電力等5中企 從指數剔除 11:142021/01/27 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國對中企的投資禁令持續發酵，繼MSCI（明晟）日前預告即將再從指數中剔除數家中企後，富時羅素隨即跟進，宣布將從關鍵指數中剔除中廣核電力、中國核電、中國重工、浪潮國際和中化國際5家中企。 富時羅素當地時間26日表示，將中廣核電力等5家中企從關鍵指數中提除，其中多數涉及美國的投資黑名單。股價方面，港股中廣核電力現跌0.6％，同樣在港股交易的浪潮國際現跌逾5％。 集保主辦臺灣ESG及責任投資論壇27日線上開講 《金融股》中信銀攜南紡 完成臺越區塊鏈信用狀交易試行 (工商 ) #中化 #中廣核 #電力 #富時羅素 #指數中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－英疫情攪局 富時100期貨盤整 04:102021/01/27 證券．權證 鋼廠春節產線不同調 燁輝火力全開、中鴻年後衝刺 04:102021/01/27 證券．權證 69名歐洲議員 促G7團結抗中 04:102021/01/27 焦點新聞 中市不能等 要求2舊機組今年除役 04:102021/01/27 焦點要聞 捲進網路銷售大戰 出版產業鏈消失中 04:102021/01/27 產業．科技 台積電狹盤 金融股接手 台股反彈百點 09:242021/01/27 財經 審了15年 陳致中夫婦否認洗錢 04:102021/01/27 社會新聞 《日股》IMF掛保證 日經向上挺 11:592021/01/27 財經 桃醫匡列人數再增加 台鐵女車長也隔離 陳時中14：00說明 10:212021/01/27 生活 中火除役與否？ 盧秀燕：機組汰舊換新必須拆除 11:492021/01/27 政治 陸學者：中紐FTA升級開闢合作新前景 12:142021/01/27 兩岸 財經熱門新聞 貿易戰打殺逼死誰 川普3大慘敗等拜登收殘局 - 財經 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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