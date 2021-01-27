美國對中企的投資禁令持續發酵，繼MSCI（明晟）日前預告即將再從指數中剔除數家中企後，富時羅素隨即跟進，宣布將從關鍵指數中剔除中廣核電力、中國核電、中國重工、浪潮國際和中化國際5家中企。

富時羅素當地時間26日表示，將中廣核電力等5家中企從關鍵指數中提除，其中多數涉及美國的投資黑名單。股價方面，港股中廣核電力現跌0.6％，同樣在港股交易的浪潮國際現跌逾5％。

(工商 )