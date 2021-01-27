鹿港轉運站BOT案正式公告招商。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港轉運站BOT案正式公告招商。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府規劃多年、去年起跑舉辦多場招商說明會的「鹿港轉運站BOT案」，已有多家全國知名企業表達高度興趣，26日正式上網公告招商，預估可帶動民間投資18億元，結合旅館、賣場，創造數百人就業。今年5月份完成綜合評選，8月份完成議約及簽約事宜，簽約後4年內興建完成並開始營運。

彰化縣政府26日於財政部推動促參司網站正式公告「彰化縣鹿港鎮鹿港轉運站新建營運移轉案」招商文件及投資契約草案，公開徵求廠商申請，公告截止日至110年4月26日止，在彰化建縣300年前夕，期盼企業界能踴躍投資彰化，為鹿港帶來風華再現的好消息。

彰化縣政府表示，為整合鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民及廣大觀光客交通便利性，並改善道路壅塞問題，縣府規劃在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，規劃興建綜合型客運轉運站，集結公車站、旅館、停車場、商場、美食街、影城等複合式交通轉運設施，提供多元的服務。縣府採BOT促參案方式進行招商，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造數百人就業機會。

縣長王惠美表示，鹿港古鎮集文化及產業之大成，包括鹿港天后宮、龍山寺等廟宇香火鼎盛，豐富的美食小吃、古蹟建築、傳統工藝、民俗活動等非常精彩，每年觀光人潮達800萬人次。轉運站基地位於市中心區，開發範圍面積達9757平方公尺，距離天后宮及老街僅700公尺，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港及台中清泉崗機場，觀光及交通便利。

此外，鹿港有良好的產業發展利基，包括彰濱工業區及鹿港水五金產業專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，國內外大廠紛紛投入龐大資金進行開發，年產值達1550億元。

鹿港溪再現工程、鹿港捷運線規劃等重大建設前景可期。縣府藉由興建轉運站提供旅館、餐廳及賣場等觀光設施，來提升公共運輸服務，將遊客帶過來，也便利在地居民，更推升鹿港文化及觀光發展，跨入國際化的行列 。

(中時 )