大陸女星鄭爽被爆在美國找代理孕母，生下小孩後還棄養丟給前男友張恒獨自撫養孩子，惡被大陸國家廣電總局還直接點名是「劣跡藝人」，如日中天的演藝事業瞬間崩塌，未料張恒父親加碼爆料「鄭爽不要孩子，還不許張恒要」，再次引發網友議論。

根據陸媒《網易娛樂》報導，鄭爽父親日前駁斥女兒沒有要棄養小孩，而且早透過美國法院起訴張恒，為了爭取孩子扶養權，不過此說法卻被張恒父親直接打臉，表示基本上聯繫鄭爽並非易事，即便聯絡上也從沒過問孩子的事，雙方家人談判時，甚至不只一次提出棄養孩子的想法，更冷血表示「打不掉就送人」，更爆料鄭爽更在張恒不知情的情況下，私自拿走很多相關文件。

張恒父親曬出鄭爽要把小孩送到領養機構的郵件內容。（圖／微博）

張恒父親眼見雙方始終達不成協議，便再次找鄭爽父親討論小孩的事，未料對方不僅堅持棄養小孩，更強調「鄭爽不要，也不許張恒要」，難掩怒火之之下曬出一封郵件截圖，內容顯示鄭爽為了讓把孩子送到領養機構，親自聯繫代孕機構送走小孩，但礙於得要父母雙方同意才可以進行，才讓鄭爽棄養小孩一事始終沒成功。

日前鄭爽父親接受陸媒專訪，在鏡頭前眼泛淚光道歉，接著呼籲大家千萬別模仿他們這種不對的行徑，坦言鄭爽因為身體不好，才會選擇醫療代孕，更稱犯下最大的錯誤，就是沒阻止鄭爽做出讓社會觀感不好的決定，如今對照張恒父親的說法，可以說是格外諷刺。

(中時新聞網)