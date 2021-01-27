衛福部桃園醫院群聚感染發生，桃園市防疫會議指出，目前第一批回溯匡列2481人，其中有89人失聯，桃園市警局接獲通報，趕緊找人，目前已經全數聯絡，一度傳出1名遊民聯繫不上，警方也說已聯繫上。

桃醫群聚，日前中央流行疫情指揮中心擴大居家隔離名單發生後，持續匡列名單，回溯共有2481人。若加上原本醫院476人、社區305人，已有3262人被匡列，不過名單每天都會更新，桃園警方說，每天下午接獲通報，會用最快速度找人，不讓防疫出現破口。

(中時 )