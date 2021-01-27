桃醫回溯匡2481人 89失聯全找到 11:282021/01/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部桃園醫院群聚感染發生，桃園市防疫會議指出，目前第一批回溯匡列2481人，其中有89人失聯，不過警方全數聯繫上。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部桃園醫院群聚感染發生，桃園市防疫會議指出，目前第一批回溯匡列2481人，其中有89人失聯，桃園市警局接獲通報，趕緊找人，目前已經全數聯絡，一度傳出1名遊民聯繫不上，警方也說已聯繫上。 桃醫群聚，日前中央流行疫情指揮中心擴大居家隔離名單發生後，持續匡列名單，回溯共有2481人。若加上原本醫院476人、社區305人，已有3262人被匡列，不過名單每天都會更新，桃園警方說，每天下午接獲通報，會用最快速度找人，不讓防疫出現破口。 擴大匡列5000人 全台縣市隔離人數一次看 桃醫加護病房 醫護竟未被匡列 (中時 ) #衛福部 #匡列 #名單 #回溯 #桃園醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆回溯匡列6人居家隔離 1人疫調中 12:412021/01/26 生活 全球新冠確診破億人 我邊境管制延長至２月底 04:102021/01/27 財經要聞 因醫療照顧確診 桃發補償金10萬 04:102021/01/27 地方新聞 桃醫擴大匡列5000人 林智堅：新竹巿有12人 11:052021/01/26 生活 人妻全聯見彩色蔬菜 網一看超驚喜：是抗氧聖品 08:372021/01/27 生活 桃醫前車之鑑 新北聯醫提清空計畫 09:582021/01/27 生活 疫情拉警報 蔡英文下午首度發表談話 11:502021/01/27 政治 獨／守醫護！國民黨擬發動募款 居檢醫護每人發放5千 11:462021/01/27 政治 立院員工、立委助理遭匡列 游錫堃：該隔離就隔離 11:322021/01/27 生活 桃醫匡列人數再增加 台鐵女車長也隔離 陳時中14：00說明 10:212021/01/27 生活 哈哈鏡中．悲喜因緣（上）──《如何學作羅霈穎的哥哥》之八 04:102021/01/27 藝文副刊 生活熱門新聞 地方開第一槍！北市1千例確診 將大規模停班停課 - 生活 168噸美豬入台 萊劑檢測結果出爐 - 生活 - 工商 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 快對發票！全聯千萬大獎得主開在這家店 - 生活 - 工商 女車長去過桃園某醫院遭隔離 台鐵百人自主健康管理 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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