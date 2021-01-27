為搶救桃園大潭藻礁，力促中油第三天然氣接收站遷離，環團發起搶救藻礁公投，目前進入第2階段連署，為此小民參政歐巴桑聯盟今召開記者會，直言縱使不蓋中油三接，電力依然夠用，生態、能源不用二選一，呼籲各界參與連署，使守護藻礁公投能順利成案。

民進黨政府堅持推動在桃園大潭電廠蓋天然氣第三接收站，破壞當地有七千年歷史的藻礁和一級保育類多杯孔珊瑚，為了守護大潭藻礁，珍愛藻礁聯盟發起公投連署，但第二階段連署至少需要29萬份連署書才能使公投成案，連署截止日期為三月中旬，目前累積份數約兩萬五千份。

為此環團、教師還有許多帶著孩子的親子家庭今在立法院外召開記者會，小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉質疑，平時學校總教孩子要愛護環境，但我們的政府卻做出破壞環境的行為。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政痛批，大潭藻礁具世界生態遺產價值，政府卻不採用替代方案，用黑手環評作掉藻礁。

婦好女權教學促進會總召／高中教師蔡永強表示，專家已指出三接選址不當，因為當地冬季海象不佳，加上生態因素，不應在大潭設天然氣接收站，相對的在台北港較適合。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示，據台電資料，若沒建三接則2025年度備用容量率約為14.6％，已達不缺電的狀態；若照計畫進行三接的開發則備容率高達17.1％，而行政院長林全曾說，電力備用容量7.2％是現階段能源轉型的下限，15％是上限，太多是浪費。政府堅持以0.5個百分點之差蓋三接，並不合理。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，依照2050淨零碳排目標，天然氣只是過渡時期的發電選項，政府現在就該端出大潭電廠的替代方案，因應未來藻礁公投可能成案、過關。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚指出，未來天然氣在完成階段性任務後勢必需要逐步退場，政府應思考此時花費重大社會、自然成本興建第三接收站是否符合成本效益？

小民參政歐巴桑聯盟桃園成員沈佩玲表示，台灣五百家用電大戶用掉台灣三成以上的電力，經濟部卻只要他們分擔不到1％的綠電，台灣缺的不是電，是企業的社會責任，呼籲企業加入藻礁公投連署，承諾自己的能源轉型責任。

一位九歲女童表示，她三年前知道藻礁，擔心藻礁被破壞後裡面的動物也難以生存。最後眾人高呼口號，希望政府「為保留環境找方法，不要為破壞找理由」

(中時 )