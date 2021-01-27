本月24日下午，1名女子坐在台北市萬華區電影公園階梯上拍照時，卻遭另名陌生男子持手機偷拍裙底，女子嚇得立即報警，警方獲報到場並將女子帶返派出所，並依照《性騷擾防治法》提出申訴，警方後續將調閱監視器影像追查嫌疑人。

警方調查，本月24日下午2時許，1名女子向警方報案，表示自己在康定路上的電影公園遭人偷拍，警方趕抵現場，發現女子坐在公園階梯上拍照時，疑似被1名中年男子偷拍裙底風光得逞，男子見到女子發現自己的偷拍行為，便立即逃離現場。

最後，警方將女子帶返派出所，並協助女子提出性騷擾申訴，目前也將透過相關影像追查嫌犯到案；至於公園階梯設計，因鐵網造型過大，容易讓有心人士有機可乘，萬華分局也建請市府相關單位協助改善。

警方表示，有西門町徒步區位於鬧區，為年輕人及觀光客喜愛逛街之景點之一，西門町派出所將會持續加強徒步區巡邏、守望作為，並持續追查偷拍男子到案說明。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)