大陸澎湃新聞網27日報導，據中國駐英國大使館官網消息，中國駐外最長逾11年的駐英國大使劉曉明，倫敦時間25日在線上離任招待會表示，即將結束在英工作，對同時成為中英關係史上任期最長的中國駐英使節和中國歷史上任職時間最長的駐外大使「深感榮幸、備感珍惜」。

使館消息稱，劉曉明在會上發表題為〈精誠如一，善始令終〉講話說：「過去11年是中國和世界發生巨大變化的11年，我見證了中國發展實現歷史性跨越、中國特色社會主義進入新時代，見證了中國與世界的關係發生歷史性變化，也見證了中英關係歷經波瀾起伏。」

劉曉明提及11年前曾以「IDEA」一詞，概括作為駐英大使的使命：「I」代表利益（interests），即擴大中英共同利益；「D」代表對話（dialogue），即對話永遠好於對抗；「E」代表探索（exploration），即探索合作新領域；「A」代表互諒(accommodation)，即相互尊重、互諒互讓。

英國外交發展部總司長貝茨致辭祝賀劉曉明在中國第一個駐外外交機構，成為中國歷史上任職時間最長的駐外大使。此外，招待會上播放了《使英11年，丹心譜華章》和《中英關係回顧》兩個短片，盤點了11年中英各領域交流合作取得的成果。

官方簡歷顯示，劉曉明出生於1956年，廣東揭陽人，於美國塔夫茨大學弗萊徹法律外交學院獲國際關係碩士。

劉曉明曾在駐尚比亞大使館、外交部美洲大洋洲司、駐美國大使館、外交部北美大洋洲司等處工作，1998年起歷任駐美國公使，駐埃及大使，外交部大使，甘肅省政府副祕書長，甘肅省省長助理、省政府黨組成員，中央外事工作領導小組辦公室副主任等職。

2006年，劉曉明獲任駐北韓大使，並3年後接替傅瑩擔任駐英國大使。

香港《明報》報導，劉曉明在同一天也在英國《每日電訊報》刊登署名文章《難忘英倫11載》，回首出使英國的近4000個日日夜夜，稱11年來中英關係並非一帆風順，在一些問題上難免存在分歧。他衷心希望中英雙方牢記歷史經驗，堅持相互尊重，打造超越社會制度和意識形態差異的雙邊關係，開展互利、共贏的合作，更好造福兩國人民和世界。

(中時 )