高雄林園工業區昌化工27日上午因製程冷卻系統失靈，高溫導致設備毀損，造成約3噸氧化異丙苯外洩，雖無明火但冒出陣陣煙霧，幸好無人傷亡；高市環保局採樣送驗，確認化學物質洩漏，預計將依空汙法裁處67.5萬元。

林園區工業三路上的信昌化工27日凌晨4時24分傳出跳電，接著廠區冒出煙霧，消防人員獲報到場灑水降溫，廠方則緊急停機止漏，林園警方也派人於現場協助警戒。

高市環保局表示，經稽查人員入場稽查結果，信昌化工全廠跳電並緊急停車，其中以異丙苯製造酚及丙酮製造程序（M02）冷卻器的冷卻系統無法正常發揮冷卻功能，溫度上升及高壓導致冷卻器出口閥墊破損，因而造成過氧化異丙苯洩漏，估計洩漏量約3噸。

環保局指出，意外造成工廠周界空氣產生明顯類似塑膠的異味，稽查人員在廠區周界外以真空鋼瓶採樣送檢驗分析，確認已違反《空汙法》第32條第1項第4款規定，將依法處分，預計裁處金額67.5萬元。

(中時 )