【現場直播】國台辦新聞發布會 說明各種軍事演習侵入臺灣領空的事件｜2021.1.27

大陸開放在陸台胞可以免費接種新冠疫苗，許多台灣民眾關切，大陸方面是否有可能通過像紅十字會等民間組織，向台灣捐贈疫苗？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(27日)表示，關鍵在台灣防疫指揮中心多次表示「不會使用大陸疫苗」，主要是台灣方面設下政治障礙。

「隨著大陸新冠疫苗加快生產並開始大規模接種，近一段時間，大陸確實收到很多台灣同胞的反映，希望能在台灣接種大陸的疫苗。」朱鳳蓮指出問題關鍵，「但是大家都知道，台灣防疫部門負責人多次表示，不會使用大陸疫苗。所以，在這個問題上確實是存在障礙，主要是政治障礙。」

此外，衛福部長陳時中在回應台灣是否會使用大陸疫苗時表示，「大陸的疫苗不是要不要的問題，而是法規不允許，因為製造的流程沒有經過查驗」。

朱鳳蓮對此表示，「我再次和大家強調，大陸相關機構和企業在疫苗研發生產過程中，始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。」

朱鳳蓮表示，中國國藥集團中國生物生產的新冠滅活疫苗已經國家藥監局正式批准附條件上市，其保護效力達到世界衛生組織和國家藥監局相關標準要求。作為全球公共產品，大陸的疫苗也已經在世界上很多國家得到使用。

朱鳳蓮表示，台灣一些人要拒絕大陸疫苗，總是要編織各種藉口和謊言，只是為了一己政治私利而損害台灣民眾的生命健康。

(中時 )