SARS期間和平醫院封院爭議再起，最近藍綠對於當時誰下令展開論戰。前總統馬英九今天表示，對於立法院長游錫堃說北市府未事先告知他封院決定，令他「很詫異」，當時是游的副院長林信義主持會議，北市副市長歐晉德、衛生署長涂醒哲與會，由北市和中央有共識的決定，「游錫堃怎麼都不知道？恐怕是他要檢討」。

國民黨立委林奕華今天在台北懷生國中舉辦「寒冬送暖白米愛心捐贈」活動，邀請前總統馬英九、台北市會計師公會理事長張豐淦、懷生國中校長陳政翊、義村里里長潘明勳、住安里里長歐秀珠出席。

馬英九一到現場，面對媒體關切和平醫院封院爭議，馬似乎有備而來，對媒體稱活動結束後再說。會後被問到立法院長游錫堃批評馬英九不只未先告知封院，還未遵照SOP，馬說，游錫堃剛開始說我們沒有告訴他，我覺得很詫異，游的副院長林信義召開的會議，游怎麼都不知道？恐怕是游自己要檢討。

馬英九解釋，2003年4月24日衛生署以特急件給台北市政府，說明要立即封院，事實上，北市府原本就做了準備，我們特別參加由行政院副院長林信義主持的協調會，當時台北市副市長歐晉德、衛生署長涂醒哲也都有參加，共同達成意見後，在行政院召開記者會發表共識，這是一個台北市跟中央有共識的決定。

馬英九指出，因此做出對和平醫院封院的決定，也證明若不這麼做，社區感染程度會非常嚴重，所以很幸運當時做這個決定，否則不堪設想。媒體又問，是否覺得蔡政府在政治防疫、模糊焦點，馬附和「就是啊！」，像衛福部桃園醫院問題這麼嚴重，怎麼有這麼多時間打口水戰？這點我非常不以為然！

(中時 )