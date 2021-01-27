2004年出道的「F.I.R.飛兒樂團」，由鍵盤手陳建寧、吉他手阿沁及主唱Faye組成，當年出道作〈Lydia〉作為偶像劇《鬥魚》的片尾曲，讓飛兒樂團一出專輯就在華人音樂圈爆紅，但2018年Faye離開團體，同年10月找了新人Lydia(韓睿)補上主唱位置重新出發，卻讓老歌迷們難以接受，至今仍飽受爭議，而飛兒樂團近日赴陸參加選秀節目，慘收評審負評，韓睿更被說「挺差的」，阿沁竟接著喊話邀請Faye回團，讓人看傻眼，引發熱議。

飛兒樂團是台灣唱片史上的傳奇天團，擁有獨特高亢嗓音的主唱Faye，是團體能夠走紅的一大主因，但2018年2月，Faye卻自爆在無預警的情況下「被離團」，連粉專管理員資格都被刪去，但另兩人卻說是她堅持離開，最終Faye簽了新公司單飛，只能讓事情過去，私下表示彼此祝福。

阿沁當場邀Faye回團合唱，還說「這裡永遠是妳的家」。(翻攝自微博)

F.I.R.近日加入大陸選秀節目《天賜的聲音》，成為飛行合夥人，與出身韓團Cross Gene、參加《創造營2019》走紅的歌手高嘉朗，合作演唱張韶涵經典歌曲〈其實很愛你〉，沒想到一曲唱完，韓睿遭點評人丁太升直接批評就這首歌的演出來說「妳真的還挺差的」，要她思考加入了F.I.R.這樣的傳奇樂團，她該如何才配得上，沒想到這番評論讓陶喆也認同，更說高嘉朗演出中的光芒明顯掩蓋了韓睿，一連吃下2次負評，讓F.I.R.三人一度尷尬。

韓睿聽了評審的話後，吐露其實入團後也常收到網友負評，最讓她傷心的一句就是「妳不配，妳毀了我的青春」，但她仍持續努力，就是希望有天飛兒樂團的歌迷能認同她，跟她說「妳延續了我們的青春」，正向勇敢的心態，感動現場眾人。

阿沁接著跳出來說話，表示想藉機再度針對網路謠言作出澄清，強調絕對沒有趕走Faye，也說彼此是認識20年的朋友，不可能不知道對方的心思，接著竟對Faye喊話，表示如果她願意，「我在這邊邀請詹雯婷，我曾經的團員、我曾經的戀人，更是我們曾經的夥伴，我誠摯地邀請妳回來，跟我們合唱，只要妳願意，這裡永遠是妳的家」，張韶涵聽了也認同感動拍手，但此片段曝光後，雖有歌迷喊出「回憶殺」、「期待合體」，但有更多人覺得不滿，直呼「各自美麗就好，不要再提了」、「不要再消費Faye了」，甚至要新F.I.R.不要多說，換團名就解決了。

節目後段抉擇時刻，韓睿跟陶喆合唱《我對自己開了一槍》一曲唱罷，整個局勢翻轉，全場給於熱烈掌聲，張韶涵直呼「太棒了！特別喜歡，你們太享受這個舞台了，所以，我好喜歡好喜歡。」流水紀也說道：「剛才看了這首歌的表演，我覺得自己好像做了一趟過山車，太刺激了，然後覺得難度太大了，因為本來原版可以算得上深入人心，而且大家對原唱戴佩妮的聲音表現力都非常的認可，但我覺得今天讓我們看到了一個非常有大將之風的韓睿」，所有評審都稱讚韓睿唱的非常好，實力有被激發出來，期待她未來更順遂，前後二段表演，韓睿心情像洗了三溫暖，受寵若驚表達：「非常感謝陶喆老師，這首歌老師給了很多段落給我，然後希望這一次沒有讓陶喆老師失望」，陶喆也回應：「我覺得妳這一次的表現真的非常好，而且我覺得比第一次好」。

(中時新聞網)