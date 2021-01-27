新冠肺炎疫情再度升溫，台中市政府觀光旅遊局謹慎看待，針對草悟廣場「富地市集」升級防疫管制措施，包含加強公共區域清潔、提供酒精消毒、要求攤商強制戴口罩與體溫檢測、減少內用座位區並加裝隔板、停止試吃試用、出入口防疫標語及走動式勸導等，給民眾一個安心旅遊的環境。

觀旅局長林筱淇表示，草悟廣場「富地市集」假日遊客絡繹不絕，加上春節旅遊旺季即將來臨，防疫部署必須同步升級。除戴口罩、勤洗手及保持社交距離的一般性防疫宣導之外，市府加強場域清潔消毒、健康管理、降低感染等3大層面工作，提升攤商及遊客防疫意識，以維護民眾健康與安全。

草悟廣場「富地市集」減少內用座位區並加裝隔板。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

草悟廣場「富地市集」進駐，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，帶來嶄新風貌。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

林筱淇進一步說明，草悟道是台中最綠意盎然的都會園道，周邊各種異國美食及風格小店林立，早已成為台中最核心的旅遊魅力據點，鄰近的草悟廣場日前由號稱全台最美夜市的「富地市集」進駐，集結美食、日式木作攤位、裝置藝術、燈光、音樂等元素，帶來嶄新風貌，確實吸引大批旅客前來朝聖。

面對蠢蠢欲動的疫情，市府始終貫徹盧秀燕市長「先穩住民心，再引進觀光」的政策，唯有先加強防疫，為旅客把關後，才能邀請遊客前來造訪。

觀光旅遊局呼籲，值此防疫新生活期間，民眾在旅遊過程中應確實遵循觀光場域的防疫規範，並做好自主健康管理，才能確保正常的生活。期望透過市府團隊、市集攤商及民眾共同努力，持續讓臺中成為安心旅遊的城市。

(中時 )