台股加權指數周三開在15711.76點，上漲52.91點，一度反彈到15837.47點。航運股重啟戰火，類指一度重返90點關卡，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)靜悄悄，擔綱演出的是航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)，量能倍增，高漲約4%左右，雙雙重返月線之上。

海運轉向空運，運價躁動，加上疫苗空運、政府航空紓困貸款，甩開外資轉賣超阻礙，華航、長榮航齊力上漲，一度觸及11.1、12.95元，10:50左右成交量分為9.56、3.7萬張，較周二全日倍增，周二華航遭外資賣超近1.4萬張、長榮航賣超逾1500張。

因國內疫情延燒，長榮航1月20日宣布，類出國包機延期至3月27日舉辦，華航與台灣虎航(6757)寒假期間規劃推出的微旅行、空服體驗營等也相繼宣布取消或延後。

然海運三缺，缺工、塞港、缺櫃問題在短期仍無解，半導體供應鏈和3C電子消費品出貨強勁，將急單由海運改走空運，航空貨運需求暴增，且趕在農曆年前出貨效應發威，空運供給緊上又緊，導致運價大漲，原本美國線和台灣到港澳大陸之兩岸航線價已一路飆升，國內兩大航空龍頭近期亦陸續調漲歐洲線空運價格，導致航空貨運全線大漲。業界坦言，航空貨運的市場需求能見度比海運更高，空運市場需求熱絡，運價易漲難跌，未來半年漲價的情況還是會陸續出現。

除了雙雄受惠，中菲行(5609)、捷迅(2643)、台驊投控(2636)、遠雄港(5607)等均可望一起帆揚利多。台驊董事長顏益財表示，新年度的運價有望維持在高檔，此高運價趨勢，需待各國邊境控管解除，航空客運開始復甦，價格才有機會下來。

政府措施部分，交通部1月26日表示，提供「航空公司、航空站地勤業及空廚業者」加碼的250億圓擔保融資額度，確定將由民航局編列信保基金，出資21億元執行，最快月底上路。惟業者關切1.1億元利息補貼，政院並未同意，故利息補貼確定落空。

而談及旅遊泡泡，觀光局長張錫聰說，雖因疫情升溫，與帛琉、新加坡、韓國等國合作沒了，但觀光局正搜集相關資料、撰寫計畫，以因應未來疫情趨緩，隨即將啟動的雙邊或多邊會談。

大盤來看，元富投顧指出，封關僅剩8個交易日，春節年假長達10天，投資人擔心長假期間變數多，大部分都會減碼因應，賣壓自然一波波湧入，短線回測月線15500點，預計下周三、四賣壓可望逐漸減輕，轉為願意抱股過年的買盤。短線指數15000-16000點區間，可利用震盪低接股。

(時報資訊)