衛福部桃園醫院爆發群聚感染，中央疫情指揮中心24日起擴大回溯居家隔離對象，其中立法院一名收發室女員工及一名立委辦公室助理曾赴部桃探親，被匡列居家隔離。對此，立法院長游錫堃今受訪表示，不管如何都採取最嚴謹的態度，配合防疫中心進行，發現不對一定會想辦法，「該隔離就隔離」。

游錫堃表示，立法院員工跟助理都已經配合採取隔離措施，目前身體狀況都好沒問題；至於消毒的部分，總務處做的很好，另外配合防疫，朝野協商也從議事堂移到其他空間，朝野協商是為今年中央政府總預算案，希望抗疫跟通過總預算案大家共同努力。

此外，朝野近期進行馬拉松式協商，常出現邊開會邊吃便當的情況，因應疫情升溫，是否考慮禁止會議中飲食，游錫堃說，一般立法院會議在議事堂也是一邊開會一邊進食，過去都有這樣的例子。

民進黨立委林俊憲辦公室助理傳出被列為居家隔離對象，林俊憲今透過影片說明，該名助理10幾天前有到部桃探病，在防疫中心擴大追蹤對象後，該助理立即向辦公室回報，並依照規定向立法院人事處報告，並要求該助理確實遵守居家隔離事項。

林俊憲說，立法院先前就有針對住在桃園的委員或助理消毒辦公室，防疫要從嚴從寬佈署，任何防疫規定，任何人都應該遵守。

(中時 )