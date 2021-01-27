眼科醫師黃宥嘉分享，搭捷運與一中年男子發生衝突，因為右手牽著小孩，便站在手扶梯左側，期間一名男子表示要通過，她拒絕後對方竟失控罵她，還一度被阻攔去路，讓她忍不住怒嗆對方「你有本事妨礙我自由看看。」並指責捷運局沒用，放任婦孺被欺負，應要好好檢討，且現在早就沒有規定搭手扶梯要站右邊、走左邊了。

眼科醫師黃宥嘉昨在臉書PO文分享，在台北捷運站與一名中年男子對罵，搭乘手扶梯時站在左側，而男子非要借過，但她因為右手牽著小孩，所以便開口拒絕，未料對方就情緒失控，也不知道是氣不過還是怎樣，男子竟阻攔她表示，今天就是要槓上她。

黃宥嘉被攔之後，忍不住回嗆該名男子「你有本事妨礙我自由看看。」並表示，對一個不懂的禮讓幼小的人，何必要犧牲自己與小孩的安全，讓對方通過呢？這個社會完全本末導置了。

黃宥嘉指出，日本調查早發現，在手扶梯上行走發生事故的機率較高，因此禁止民眾在手扶梯上行走，「如果趕時間且左列手扶梯都沒人，你願意賭上自己的安全行走，那是你家的事，但不要以為每個人都該清出一條路讓你走，不同意還會被出言恐嚇」。

黃宥嘉透露，事發當時北捷的保全也在現場，但卻一句話都說不出來，他認為北捷應該要好好檢討這點，「捷運局沒路用放任婦孺被欺負」。

不少網友看了紛紛留言力挺，「覺得醫師罵得好！討厭搭手扶梯自以爲是的趕路人」、「每次搭電手扶梯都會遇到要借過的人。真懷疑，政府到底是有在宣導正確搭電手扶梯的觀念嗎？積非成是的觀念太根深蒂固了」、「趕時間就應該去爬樓梯，在手扶梯上走動真的很危險啊！」

事實上，搭乘手扶梯「右側站立、左側通行」已經是很久以前的宣導，如今北捷主要以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導，並沒有限制旅客站立的位置或行走與否。

(中時新聞網)