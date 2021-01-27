無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢不遺餘力。國民黨立委許淑華坦言：「國民黨應該動起來了。」她認為，最後階段國民黨中央仍會集中資源協助「罷捷」團體，她也呼籲國民黨必須拿出態度才能延續氣勢。

許淑華今日接受香港媒體《中評社》訪問指出，國民黨中央考量選民結構及資源有限，對「罷捷」的支援力道無法等同「罷王」，但據了解，最後階段國民黨中央仍會集中資源協助「罷捷」團體；許表示，黨的立場她理解，但她個人立場認為，綠營既已明確表態、介入，將罷免案上升為藍綠對決，那國民黨也該把態度拿出來正面回應，不應忽視王浩宇被成功罷免後的氣勢。

不少人認為，國民黨在罷王案所提供的支援力道遠勝於罷王案；且據了解，國民黨內部民調顯示，罷捷案目前同意罷免僅4萬多票，距離門檻7萬2907票有所差距，這讓國民黨陷入策略兩難。對此，許淑華表示，民進黨在高雄有政治優勢，高雄對藍營而言相對艱困，民進黨已從中央到地方動員挺黃捷，就連當地立委許智傑都已開始動員反罷免，這讓國民黨對介入的空間有所顧忌，但仍會針對罷捷團體需求提供協助，盼能在最後衝刺階段起到作用。

至於投票前的最後黃金週，國民黨會不會動員？許淑華表示，目前尚未聽到具體安排，但若有需要民代去助陣的，藍營同志都會義不容辭，包括她在內；據了解，罷捷總部也已與國民黨中央建立溝通管道，後續應會給予人力、物力與相關協調上的幫助。許強調，連蔡英文都親自下令介入罷免案了，國民黨也不該迴避，應該要拿出態度「動起來」了，這樣氣勢才能延續下去。

(中時新聞網)