櫃買中心27日舉行年終記者會，公布統計109年櫃買市場締創新高，109年上櫃股票全年成交值達12兆870.68億元，成交日均值為493.35億元，上櫃市場日均值達527.88億元（包含股票、ETF、權證及轉(交)換公司債）。

109年興櫃股票全年成交值達5,059.30億元，成交日均值為20.65億元。109年全年度權證發行檔數累計達9,782檔。109年全年度當沖交易日均成交值達180.67億元。

(工商 )