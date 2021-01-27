櫃買109年上櫃股票日均值527.88億餘元 11:432021/01/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日舉行年終記者會，公布統計109年櫃買市場締創新高，109年上櫃股票全年成交值達12兆870.68億元，成交日均值為493.35億元，上櫃市場日均值達527.88億元（包含股票、ETF、權證及轉(交)換公司債）。 109年興櫃股票全年成交值達5,059.30億元，成交日均值為20.65億元。109年全年度權證發行檔數累計達9,782檔。109年全年度當沖交易日均成交值達180.67億元。 櫃買109年債券累積發行金額1.79兆元 瑞智再賣山東海爾D股 獲利近1.48億元 (工商 ) #日均值 #上櫃股票 #成交值 #年全 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年關將至 台指期轉弱 04:102021/01/27 證券．權證 疫情波動 特別股收益納核心投資 04:102021/01/27 投資理財 《國際產業》「疫」外驚喜 德儀財報展望俱佳 11:592021/01/27 財經 外資提款 半導體市值 兩天大減兆元 04:102021/01/27 財經要聞 吉利擬砸重金 投資法拉第未來 04:102021/01/27 全球財經 《櫃買市場》櫃買去年多項指標創新高 今年仍可期 12:332021/01/27 財經 權證星光大道－元大證券 貿聯 短多買盤追價 04:102021/01/27 證券．權證 1分鐘讀財經》外資狂倒貨提款 半導體市值2天大減兆元 08:112021/01/27 財經 留學生大撤退 3年將少賺4000億 澳擬出殺手鐧拚了 00:052021/01/27 財經 《期貨》三大期貨齊揚 台指期開漲百點 09:092021/01/27 財經 《金融》金管會鬆綁募資限制 鼓勵企業併購製造業 08:362021/01/27 財經 財經熱門新聞 貿易戰打殺逼死誰 川普3大慘敗等拜登收殘局 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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