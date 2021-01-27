中美對抗並未因拜登(Joe Biden)入主白宮緩解，引發國際焦慮，特別是夾在其中的歐洲。繼聯合國秘書長、前葡萄牙總理古特瑞斯(António Guterres)憂心國際分裂為２大集團後，德國公共電視旗下的德視一台(Das Erste)也推出專體報導，指與大陸脫鉤代價比與美國脫鉤更大，最好作法是避免選邊站，同時繼續盡力對抗美國掀起的去全球化趨勢。

德視一台在每日新聞(tagesschau)中以「西方正失去經濟支配地位」(Westen verliert wirtschaftliche Dominanz)為題，指出2040年亞洲經濟總量就會超越北美、西歐、中歐總和，其中東亞與西太平洋地區分量會增加最多，而其中最大經濟體和動力來源是中國大陸，研究機構Prognos指出，「經濟實力平衡由西方向東方轉移，可能意味著國際經濟交流的新規則，而這可能導致世界被劃分為以中國、美國為主2個集團，將喪失全球繁榮。」

相較於冷戰時期東、西方2大集團是意識形態對抗，這次裂解來自於經濟力驅動，在已經全球化的環境下，影響將更為全面，而非僅限政治或體制。Prognos指出，若中、美2大集團形成，歐洲加入美國集團會損失22%出口與30%進口，加入中國集團也減少18%出口，即使選擇不加盟路線做為第三方獨立勢力，出口損失也會達12%。

研究作者布爾默(Michael Böhmer)指出，想維持繁榮，最好方法就是讓這種情況不要發生：「去全球化對經濟將會非常致命。」他表示，自由貿易與全球經濟秩序的國際分工是現有與持續繁榮基礎，但美國發起的貿易保護主義、關稅戰和各地的產業補貼、技術壁壘，損害了全球化經濟下所有參與者。

BDI(德國工業聯會)主席魯斯甫姆(Siegfried Russwurm)則警告，歐洲與美國疏遠可能是永久性的，與中、美雙方都維持同等距離，就現況而言是難以達成的目標，因此歐洲需要更加團結，建立一個更強大的歐盟，由歐洲國家共同維護自身利益，而不是寄望中國或美國，因為「歐盟中每個國家，包括強大的德國，和中國、美國比較都是相形見拙的。」

該研究警告，德國只有部分行業為經濟的長期變化做好準備，德國在機械、道路及能源基礎設施、汽車、醫療、化學行業有競爭優勢，但在未來趨勢如人工智慧、量子科學、雲端計算、物聯網等方面已經大幅落後美、中，應該立刻以改善新創融資條件、提供稅務優惠等方式刺激相關業者急起直追。

歐洲衰落、無法再主導世界政局，經歷上世紀2次世界大戰而確定，但早在第1次世界大戰前就有不少地緣政治研究者注意到當時快速崛起的美國，以及擁有廣袤領土、資源、人口的俄羅斯，預期歐洲無法再左右自身命運，甚至有史學家將德國發動第2次世界大戰意圖解釋為欲混一歐洲、對抗美蘇。這回從經濟角度舉出類似觀點，儘管尚無法驗證，但也可反映出趨勢，及世界對中美持續對抗憂慮。

(中時新聞網)