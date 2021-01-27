牛排館越開越多，雖然有些已是平價牛排，不過若想要更省錢，到底怎麼吃最划算？有網友好奇詢問「去牛排館點鐵板麵會不會很靠背？」不料意外釣出老闆內心話，「覺得很OK」。

原PO昨日在PTT發文指出，宿舍附近的牛排館有賣70元的鐵板麵，吃不飽的話還可以免費加麵，加到吃飽為止，還有免費的濃湯和超甜紅茶可以喝到飽，他說如果整天都沒有要幹嘛，有時候一天只吃這餐，覺得超省錢、超棒。

不過原PO說，他的朋友覺得他這樣的行為超靠背，好歹也點個130元的重組牛排，因此他想詢問大家「去牛排館點鐵板麵會不會很靠背啊？」沒想到引起眾多網友熱議。

網友紛紛回應「老闆開心死了」、「你知不知道鐵板麵成本多少」、「70太貴了吧？我這只要50」、「那吃早餐店不就好了，還有碎肉」、「只點麵老闆會很爽，成本最低的」、「哪一家直接說好嗎？只賣鐵板麵成本更低」、「70元吃便當店啊，有湯也有飲料」。

有內行網友透露老闆真實心聲表示，早餐店的鐵板麵賣30元都有賺了，70元只點麵，最開心的應該是老闆，而且老闆敢賣就不怕虧，有網友笑說「鐵板麵、紅茶、麵包，吃到撐死也不到70元」。

玉米濃湯喝到飽 牛排業者揭密

(中時新聞網)