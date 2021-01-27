桃醫院內感染事件爆發後，至今仍延燒不斷，外傳有台鐵的女性車長日前接獲桃園市衛生局的電話，因為去過桃園地區的某醫院就診，而該院有確診的個案，因此需居家隔離，衛生局回應，該車長為案889的相關接觸者，非位於中壢區醫院，也沒有其他醫院「紅區」匡列情形。

傳台鐵某車班組女性車長於26日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因該車長於23日至桃園地區的某醫院就診，該醫院有染疫的確診個案，需居家隔離至2月7日，該消息一傳出，網友們紛紛討論，是否有其他醫院也被匡列的消息。

對此衛生局27日回應，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍的「出院病患及其同住者」、「陪病者及其同住者」、「案889就醫時相關接觸者」，全數列入居家隔離至出院後14天，而該車長正是「案889就醫時相關接觸者」，非位於中壢區醫院，亦無所謂其他醫院「紅區」匡列情形。

衛生局也說，桃園市各家醫院皆加強感染管制措施及加強消毒作業，目前並無其他醫院發生院內感染，請民眾無須恐慌。

(中時 )