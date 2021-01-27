聯發科(2454)今日法說會即將登場，除去年營運表現亮眼外，市場也樂觀看待，聯發科首季淡季不淡，且2021年在5G助威下，成長可期，聯發科今開高震盪，一度重新站回900元大關、達905元，惟盤中漲幅收斂到1%左右震盪。

聯發科預估2021年全球5G智慧型手機出貨量逾5億支，對照台積電(2330)先前所稱5G智慧型手機滲透率達35%以上，因聯發科產品陣容堅強、供應鏈支援較佳，預估其5G SoC市占率將逾3成，出貨1.5億顆以上，目前晶圓代工產能緊繃，預期聯發科單價將上揚，且來自競爭者的價格壓力不大，隨產品組合轉佳、營運槓桿浮現，預期營業利益率走揚。

除手機業務，聯發科物聯網(IoT)與成長部門成長穩健，且法人看好，聯發科極有機會受惠於超微(美)在筆電擴大市佔的動能，因超微將以聯發科的WiFi解決方案作參考設計，相信WiFi 6與6E將是聯發科在無線基地台/網通、筆電、手機WiFi市場的新催化劑。

聯發科先前為瞄準更高階的市場，推出天璣1200，為聯發科當下為旗艦5G SoC，先前外資就看好，聯發科在旗艦產品上相對競爭對手高通，在定價上去有優勢，且因為高通旗艦晶片S888的耗能表現在市場上出現雜音，再者，全球晶圓大缺貨，聯發科有台灣護國神山台積電供貨高階製程，相對高通也更具優勢，故聯發科2021年預估在5G的換機潮推動下，加上非行動晶片產品ASIC(客製化晶片)、WiFi、PMIC(電源管理IC)、電視晶片等也持續穩定成長下，營運確定不淡。

聯發科今日下午16：00將舉辦法說人說明會，除公布去年、上季獲利表現外，也會公布首季財測，另外，執行長蔡力行、財務長顧大為也會對5G布局及各產品線發展做出更詳盡說明。

(時報資訊)