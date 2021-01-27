大陸國家衛生健康委表示，目前大陸新冠疫苗接種工作正有序開展，各地接種人數在不斷增加，截至1月26日，大陸新冠疫苗已接種2276.7萬劑次。

新華社報導，大陸國務院聯防聯控機制新聞記者會上，大陸國家衛生健康委副主任曾益新表示，要進一步提升各地核酸檢測能力，降低核酸檢測成本，增加核酸檢測時效性與便利性。

大陸新冠肺炎出現「多點爆發」，曾益新說，從去年12月份以來，我國的一些地方相繼出現了新冠肺炎聚集性疫情，而且有的地方在同一個省份或者城市同時出現多條傳播鏈，出現了家庭、社區聚集病例。

他坦言，「總的來看，當前疫情防控工作確實出現了一些新的變化」。

對於民眾施打疫苗情況？他指出，安全有效的疫苗接種是疫情防控的有效措施，目前新冠疫苗接種工作正有序開展，各地接種人數在不斷增加。

他表示，截至1月26日，大陸新冠疫苗已接種2276.7萬劑次。

(旺報 )