根據1月最新國政民調，行政院長蘇貞昌揮別「死亡交叉」，從上月的46.8%上升至52%，增加5.2個百分點，總統蔡英文的數據則更驚人，信任度達59.6%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，目前情況是所謂的利空出盡，坦言萊豬議題已經過去了，但要牽制執政黨，需要媒體與國民黨合作。至於蘇貞昌的閣揆之位還能坐多久，他表示，若蘇貞昌影響到民進黨2022選舉勝敗結果，屆時派系力量就會把他逼下來。

蔡英文、蘇貞昌民調止跌回升，似乎不受萊豬爭議影響。吳子嘉今（27）日在廣播節目「POP撞新聞」中表示，這就是所謂的利空出盡，所有壞事走掉了回到常態，自己上個月也是不看好蘇貞昌，認為其施政滿意度、不滿意度出現死亡交叉，根據民進黨習慣，民調再往下走降到30%，他一定要離開行政院長的位置，想不到這個月突然又拉開。

吳子嘉坦言，萊豬議題已經過去了。主持人黃暐瀚回說，國民黨才要搞反萊豬公投而已欸！吳子嘉認為這涉及到另外一個問題，民主政治有兩個牽制執政黨的工具，一個是在野黨、一個是媒體，媒體基本上是嘴砲，但如果跟在野黨結合起來，那個嘴砲就可以裝實彈，而台灣政治的核心部分就是在立法院，如果國民黨立委跟媒體結合，拚命打民進黨、杯葛預算，「他（蘇貞昌）就要下台啊」。

吳子嘉在廣播節目「POP撞新聞」中，針對蔡英文、蘇貞昌民調結果進行分析。（圖／摘自POP Radio聯播網 官方頻道YouTube）

不過，吳子嘉也說，現在執政黨滲透媒體、收買媒體，把媒體關掉，引發寒蟬效應，媒體老闆大部分都跟當局保持良好關係，媒體無法推翻政府，但跟在野黨結合就可以推翻政府。

對於國民黨的問題，吳子嘉指出，黨主席江啟臣非常認真，而國民黨非常糟糕的是根本不知道問題在哪，基本定位出問題，變成統派政黨，但統獨議題是台灣最高位階議題，如果讓老百姓產生模糊，認為你是一個親中統一的政黨，要怎麼執政？國民黨內部到底要如何往前行，政黨一定要走在民眾的前方，而不是在後面當跟屁蟲。

吳子嘉表示，現在的國民黨比跟屁蟲更糟糕，包括馬英九等國民黨大老，每一次遇到民進黨有困難，就跑出很多援軍、臥底，像邱淑媞、楊志良都跑出來了，把民進黨所有的錯誤轉移焦點，轉到一個跟國家核心無關的人身上，楊志良怎麼會變議題的焦點？至於是誰創造出來的議題焦點，他指出，一定是民進黨在背後操作，國民黨完全沒有反擊的能力。

此外，對於蘇貞昌下一步、閣揆做多久？吳子嘉分析，行政院長這個位置，需要一個戰略家、有思想能力的人，但蘇貞昌明顯都沒有這兩項特質，因為他很會吵架，台大法律系畢業，書讀得非常好，但哲學訓練不足、沒有遠見，加上蔡英文總統的性格，不可能請蘇貞昌下台。不過，如果蘇貞昌的政績或此人影響到民進黨2022的勝敗結果，民進黨派系力量會出來把他逼下來。

(中時新聞網)