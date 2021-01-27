立法院副院長蔡其昌為降低空汙衝擊2022九合一選情危機，昨日率中彰縣市8位綠委拋出「中火燃煤機組除役不拆除」主張；點名臺中市長盧秀燕放下政治算計，共同讓燃煤退場。盧秀燕今天表示，強力要求中火必需減煤減碳，必需汰換機組、汰舊換新，且汰換下來的機組必須拆除。

曾表態參選臺中市長的蔡其昌，昨與8位綠委聯手提出僅具有建議行政機關性質的「主決議」，呼籲臺電將臺中電廠10部燃煤機組，從原訂全數在2046年除役時間，提早至2035年，但是並不拆除。國民黨主席江啟臣抨擊，民進黨若要順應民意，請先允諾汰除4部老舊燃煤機組；否則「除役不拆除」就是捨近求遠、打假球。

面對臺中市府要求「汰除燃煤機組」，蔡其昌說，他認為每完成1部燃氣機組商轉，應讓燃煤機組繼續運轉2年，再「除役不拆除」，「就像家裡有電，但也要留一點蠟燭，至少沒電時可用。」蔡其昌指出，盧秀燕主張燃煤機組除役，臺電則認為要留著備用，導致燃氣機組卡關，因此他才提出「除役不拆除」方案。

臺中市長盧秀燕今天上午參加「110年臺中市議會民進黨團幹部交接典禮」後，盧秀燕受訪表示，這一個月以來，很感謝立法院江啟臣、楊瓊瓔及蔡其昌等委員，注意到中火長期汙染的問題，紛紛召開記者會或提出寶貴的建議，我們表示非常的感謝。

盧秀燕強調，這表示她長期以來，強力要求中火減煤減碳，機組必需汰舊換新的訴求得到肯定及支持；未來希望立法院繼續跟我們同心，大家一起來強力監督跟要求中火必需減煤減碳，必需汰換機組、汰舊換新，且汰換下來的機組必須拆除，大家一起來努力改善臺中的空汙。

(中時 )