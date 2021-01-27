◎疫情拉警報 蔡英文下午首度發表談話

國內疫情情勢緊張，蔡英文總統今天下午1點半將在民進黨中常會召開前，針對防疫發表談話。此外，民進黨台北市黨部主委31日投票在即，民進黨表示，將遵照社交距離規定，投票當天現場落實防疫措施，以避免群聚而增添防疫之風險。

◎桃醫回溯匡2481人 89失聯全找到

衛福部桃園醫院群聚感染發生，桃園市防疫會議指出，目前第一批回溯匡列2481人，其中有89人失聯，桃園市警局接獲通報，趕緊找人，目前已經全數聯絡，一度傳出1名遊民聯繫不上，警方也說已聯繫上。

◎普篩？換指揮官？侯友宜：都建議過

疫情再起，是否要全面普篩引發討論，外界也出現希望指揮官層級能夠提升的聲音。新北市長侯友宜27日表示，這些都曾向中央建議過，講過很多次，中央如何判斷他都尊重，最重要是上下一條心，共同防疫才是最重要。他也認為疫苗採購應該公開透明，讓全民安心。

◎雇主不甩職場性騷擾 北市7年開出555萬罰單

職場性騷擾層出不窮，老闆更應善盡處理之責，但北市勞動局統計，7年來共收到189件老闆遲遲不處理的案件數，其中52件被開罰，金額達555萬元，勞動局長陳信瑜呼籲，雇主應立即並積極糾正或協助，否則一旦被員工申訴，恐會被依違反「性別工作平等法」開罰10萬至50萬元罰鍰。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)