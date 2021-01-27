小S近日錄陳文茜主持的Yahoo TV《茜問》，兩人在酒吧展現忘年之交好默契，聊天內容不設限，小S吐出婚姻真心話：「老公對自己裸體視若無睹。」並跳上吧檯脫衣跳舞，邀請陳文茜坐吧檯主持。陳文茜則指定小S負責她的告別式，沒想到卻狠遭小S拒絕「忙不過來」。

小S過去曾在《康熙來了》開播第2集採訪過陳文茜，睽違17年再度於螢光幕前同台，陳文茜犀利提問小S是否幸福，小S稱自己雖然是幸福的，但內心也有孤獨和委屈的時候，當負面情緒來，最好的紓壓方式就是喝酒或找姊妹淘聊天。錄影現場開喝之後，小S果然卸下心房自爆閨房秘事，表示在家中會刻意裸體在老公許雅鈞面前走動，但卻常被視若無睹，讓她覺得失落，但被問到許雅鈞身材如何，小S也不吝大方稱讚老公各方面都讓她「很滿意」。

小S示範如何在派對裡跳舞帶動氣氛，還發揮辛辣主持功力逼問陳文茜熟男二選一。（Yahoo TV提供）

陳文茜酸小S訪問坐來賓大腿已經是舊招，建議新的主持方式：「要躺著，才氣就會來。」激不得的小S當場決定躺躺看，直接爬上吧檯，展現超軟Q身段，還加碼示範如何在派對裡跳舞帶動氣氛，最後更教授陳文茜如何優雅爬上吧檯，並邀她一起上吧檯主持。陳文茜有感而發，提到想請小S負責自己的告別式，沒想到小S立刻回說自己這樣壓力很大，要負責蔡康永、王偉忠的告別式，現在還加上陳文茜，真會忙不過來，陳文茜則開玩笑說：「我們三個人應該不會同一時間死啦。」葷素話題絲毫不忌，展現兩人好交情。

陳文茜稱讚王偉忠越活越帥，並表示自己身邊熟男不少，讓小S好奇追問有什麼好貨色，陳文茜居然秒答「趙少康」，小S不改辛辣主持本色，大膽向陳文茜拋出問題：「王偉忠、趙少康二選一，妳選誰？」陳文茜不假思索選趙少康，原因竟是趙少康會一直賺錢給老婆用，王偉忠可能比較會放自己口袋用。

(中時 )