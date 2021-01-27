過年就是要穿新衣戴新帽，迎新年，但家扶的孩子卻只能穿舊鞋，破了又補，在哥哥姊姊接力傳給弟弟妹妹穿，彰化縣就有企業自主發起認捐，邀請家扶孩子到鞋全家福買鞋，有些小朋友是第一次到鞋店，興奮得睜大雙眼，要挑選自己喜歡的跑鞋，家扶中心主任王震光指出，企業認捐讓彰化800家扶兒可以穿新鞋，感謝他們陪伴，讓孩子快樂迎新年。

即將升上國中的小蔡就說，因為喜歡運動打球，鞋子常損壞破洞，很高興終於可以買新鞋，會好好愛惜；國小的黃小妹選了一雙粉紅色的跑鞋，她以前都沒有買過新鞋，鞋子破了只能補，因為喜歡粉紅色，看到馬上就選擇它，很開心。

捐鞋活動是由家扶前主委羅金珠發起，找彰化在地企業以及行善團幫忙，每年都讓800家扶兒可以穿上新鞋。(吳建輝攝)

即將升上國中的小蔡就說，因為喜歡運動打球，鞋子常損壞破洞，很高興終於可以買新鞋，會好好愛惜。(吳建輝攝)

中心主任王震光表示，事實上捐鞋活動是由家扶前主委羅金珠發起，找彰化在地企業以及行善團幫忙，每年都讓800家扶兒可以穿上新鞋，每戶1000元的購物金，加上鞋全家福加碼的200元，一共1200元購物金，讓孩子可以到全彰化13家鞋全家福挑選。

王震光說，孩子們都很知足很暖心，有些孩子就挑選較便宜的鞋款，好讓家裡的其他成員可以一起買新鞋，看了相當令人不捨，感謝所有社會上的愛心企業與人士，讓孩子們能在新的一年，「足」夢踏實，大步向前，勇敢面對所有挑戰。

(中時 )