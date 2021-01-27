交通部長林佳龍今（27）日上午至台鐵瑞芳、猴峒間路段視察搶修工程，對一名台鐵列車長被列為居家隔離對象表示，這位車長是因為到另一所醫院就診，而該院有確診案例，列車長已居家隔離，所有足跡也已調查清楚，列車調回消毒，有接觸的台鐵員工展開疫調，開始自主健康管理。

林佳龍說，因台鐵本就有防疫標準作業程序，平日落實上下班及定時量體溫、消毒，所有人員在值勤時，都要依照防疫規定，我們平常對雙鐵的同仁就比一般防疫要求更嚴格，目前情況都能控制，請大家安心。

媒體追問台鐵人力是否受影響？林佳龍表示，台鐵、高鐵在防疫期間就有對人員有進行分組、分工，如果特定的人被居家隔離，甚至確診，都有其他組可以替代，以目前情況該名列車長是居家隔離中，並不是台鐵人員有感染，所以就按照先前的應變計畫執行。

林佳龍指出，秋冬防疫專案還會延長，特別是春節將有大量輸運，交通部本來就在評估更嚴格的防疫措施，包括研提高鐵自由座在春節輸運期間採取對號座，先前自由座的車廂空出的座位，會在適當時候對外開放訂票。需增加班次高鐵也已在規畫，增加調度。

關於列車內飲食的部分今天上午已請政務次長王國材召開會議，由於雙鐵乘坐時間較長，有特殊需要或茶水的提供，在確保防疫安全的情況下，會有適度的彈性措施，但原則上對列車內飲食會做管制。

(中時 )